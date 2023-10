FAUBOURG DU BLUES | ANNA BOULIC 9 Place Chevert Verdun, 14 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Une harpe qui couine et une voix ardente vous accueille… par la truculente artiste Australienne Anna Boulic qui déglingue ce qu’une harpiste devrait supposément incarner.

¿Artiste respectée et reconnue pour ses performances vocales, Anna a remporté plusieurs prix et travaillé dans différents pays autour du monde. Sous la signature Dirty Harp Blues, elle a développé un style musical saisissant; énergique, affirmé et incarné, reflet de son audace poétique.

Anna se produit à travers toute l’Europe pour partager des moments de délices musicaux faits de cadence, d’intensité et d’élégance en toute simplicité.

LINE-UP : Anna Boulic (voix, harpe). Tout public

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

9 Place Chevert BAR LE TERRIER

Verdun 55100 Meuse Grand Est



A squealing harp and a fiery voice greet you? as truculent Australian artist Anna Boulic shatters what a harpist is supposed to embody.

a respected artist renowned for her vocal performances, Anna has won several awards and worked in various countries around the world. Under the name Dirty Harp Blues, she has developed a striking musical style; energetic, assertive and embodied, reflecting her poetic audacity.

Anna performs throughout Europe, sharing moments of musical delight, cadence, intensity and elegance in all their simplicity.

LINE-UP: Anna Boulic (voice, harp)

Un arpa chirriante y una voz ardiente le dan la bienvenida… mientras la truculenta artista australiana Anna Boulic destroza lo que se supone que debe encarnar una arpista.

artista respetada y conocida por sus interpretaciones vocales, Anna ha ganado varios premios y ha trabajado en diversos países del mundo. Bajo el nombre de Dirty Harp Blues, ha desarrollado un llamativo estilo musical enérgico, asertivo y encarnado, reflejo de su audacia poética.

Anna actúa por toda Europa, compartiendo sus delicias musicales de ritmo, intensidad y sencilla elegancia.

LINE-UP: Anna Boulic (voz, arpa)

Eine quietschende Harfe und eine glühende Stimme begrüßen Sie… von der schillernden australischen Künstlerin Anna Boulic, die alles, was eine Harfenistin angeblich verkörpern sollte, in den Dreck zieht.

anna ist eine angesehene Künstlerin, die für ihre stimmlichen Leistungen bekannt ist. Sie hat mehrere Preise gewonnen und in verschiedenen Ländern rund um den Globus gearbeitet. Unter dem Namen Dirty Harp Blues hat sie einen atemberaubenden Musikstil entwickelt, der energiegeladen, selbstbewusst und verkörpert ist und ihre poetische Kühnheit widerspiegelt.

Anna tritt in ganz Europa auf, um musikalische Leckerbissen zu teilen, die aus Takt, Intensität und Eleganz in aller Einfachheit bestehen.

LINE-UP : Anna Boulic (Stimme, Harfe)

Mise à jour le 2023-09-29 par OT GRAND VERDUN