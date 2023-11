Festival « Avec le Temps » 9 lieux différents (Marseille & alentours) Marseille 6e Arrondissement, 14 mars 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le festival de la scène plurielle actuelle francophone..

2024-03-14 fin : 2024-03-24 . .

9 lieux différents (Marseille & alentours)

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The festival of the current French-speaking plural scene.

El festival de la escena plural francófona actual.

Das Festival der aktuellen pluralistischen frankophonen Szene.

Mise à jour le 2023-11-07 par Ville de Marseille