Portes Ouvertes à l’Atelier d’Acryle 9 lieu dit Les Hautes Touches Val en Vignes, 16 décembre 2023, Val en Vignes.

Val en Vignes,Deux-Sèvres

Poussez les portes de l’atelier d’Acryle ! Au programme : expo-vente des créations, démonstrations de forge, jeux de société, buffet et visite d’atelier. Il sera possible d’évoluer parmi les machines qui permettent de réaliser toute l’année des pièces entièrement artisanales et éco-responsables..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

9 lieu dit Les Hautes Touches

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Push open the doors of the Acryle workshop! On the program: exhibition and sale of creations, forging demonstrations, board games, buffet and workshop tour. You’ll be able to move among the machines that enable us to produce entirely hand-crafted, eco-responsible pieces all year round.

¡Abre las puertas del taller de Acryle! El programa incluye una exposición y venta de nuestras creaciones, demostraciones de forja, juegos de mesa, un bufé y una visita al taller. Podrás moverte entre las máquinas que hacen posible la creación de piezas totalmente artesanales y ecorresponsables durante todo el año.

Öffnen Sie die Türen von Acryls Werkstatt! Auf dem Programm stehen eine Verkaufsausstellung der Kreationen, Schmiedevorführungen, Gesellschaftsspiele, ein Buffet und ein Besuch der Werkstatt. Es wird möglich sein, sich zwischen den Maschinen zu bewegen, mit denen das ganze Jahr über handwerklich gefertigte und umweltverträgliche Stücke hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-11-09 par Maison du Thouarsais