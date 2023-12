CONCERT DU NOUVEL AN – ORCHESTRE NATIONAL DE METZ GRAND EST 9 Les Salines Royales Dieuze Catégories d’Évènement: Dieuze

Moselle CONCERT DU NOUVEL AN – ORCHESTRE NATIONAL DE METZ GRAND EST 9 Les Salines Royales Dieuze, 12 janvier 2024, Dieuze. Dieuze Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 20:30:00

fin : 2024-01-12 L’association des Salines Royales de Dieuze vous invite à son traditionnel concert du Nouvel an. Cette année : CONCERT DU NOUVEL AN « de Madrid à Vienne » par l’Orchestre national de Metz Grand Est, sous la direction de Dylan Corlay Tarifs :

prévente auprès de l’Association des Salines Royales (03 87 86 06 07 – salinesroyales-dieuze@orange.fr)

32€ catégorie 1 et 27€ catégorie 2 (réduction de 10€ pour les moins de 14 ans) 37€ le jour du concert.

L’association des Salines Royales de Dieuze vous invite à son traditionnel concert du Nouvel an. Cette année : CONCERT DU NOUVEL AN « de Madrid à Vienne » par l’Orchestre national de Metz Grand Est, sous la direction de Dylan Corlay Tarifs :

prévente auprès de l’Association des Salines Royales (03 87 86 06 07 – salinesroyales-dieuze@orange.fr)

32€ catégorie 1 et 27€ catégorie 2 (réduction de 10€ pour les moins de 14 ans) 37€ le jour du concertTout public 27 EUR.

9 Les Salines Royales Salle de la Délivrance

Dieuze 57260 Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-12 par OT DU PAYS SAULNOIS Détails Catégories d’Évènement: Dieuze, Moselle Autres Code postal 57260 Lieu 9 Les Salines Royales Adresse 9 Les Salines Royales Salle de la Délivrance Ville Dieuze Departement Moselle Lieu Ville 9 Les Salines Royales Dieuze Latitude 48.8134048317557 Longitude 6.71641333729554 latitude longitude 48.8134048317557;6.71641333729554

9 Les Salines Royales Dieuze Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieuze/