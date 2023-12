PROJECTION DIEUZE : TESTAMENT 9 Les Salines Royales Dieuze, 4 janvier 2024, Dieuze.

Dieuze Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-04 20:15:00

fin : 2024-01-04

SYNOPSIS

Dans une e`re d’e´volution identitaire, Jean-Michel, un ce´libataire de 70 ans, a perdu tous ses repe`res dans cette socie´te´ et semble n’avoir plus grand chose a` attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite ou` il re´side, Suzanne, la directrice, est prise a` partie par de jeunes manifestants qui re´clament la destruction d’une fresque offensante a` leurs yeux. Alors qu’il observe avec ironie cette e´poque post pande´mique ou` tout lui semble partir a` la de´rive, Jean-Michel reprend en main sa vie… et celle des autres..

SYNOPSIS

Dans une e`re d’e´volution identitaire, Jean-Michel, un ce´libataire de 70 ans, a perdu tous ses repe`res dans cette socie´te´ et semble n’avoir plus grand chose a` attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite ou` il re´side, Suzanne, la directrice, est prise a` partie par de jeunes manifestants qui re´clament la destruction d’une fresque offensante a` leurs yeux. Alors qu’il observe avec ironie cette e´poque post pande´mique ou` tout lui semble partir a` la de´rive, Jean-Michel reprend en main sa vie… et celle des autres.Tout public

6 EUR.

9 Les Salines Royales Salle de la Délivrance

Dieuze 57260 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par OT DU PAYS SAULNOIS