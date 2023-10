Festival Potirons & Cie 9 Le Val Thury-Harcourt-le-Hom, 28 octobre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

1er Festival Potiron et Cie se déroulera le samedi 28 octobre de 10h à 23h à la ferme Potirons & Cie.

Cet évènement sera l’occasion de faire découvrir la ferme et ses produits au grand public.

Seront organisés :

Un marché paysan pour mettre en avant les produits bio du secteur Suisse Normande (fromage de brebis, jus de pomme, viande, tomme de vache, pain…).

Ce sera aussi l’occasion de s’amuser avec de nombreuses activités pour tous les âges :

Courg’Olympyques (activités plein air pour les enfants),

Sculpture de citrouilles pour halloween (en collaboration avec l’association herbe folles),

Contes pour enfants,

Randonnée,

Photomaton terrifiant (en collaboration avec l’association herbes folles),

La restauration et une buvette se fera sur place, le soir, avec encore une fois les produits locaux à l’honneur :

Grillades de la Ferme du Monfort,

Food truck Le vert festin,

Soupes maison cuisinées avec les courges,

Bière cuvée spéciale brassée par le coupe gorge,

Crêpes…

L’événement sera clôturé par un concert:

Electrik griot (reggae club)

I-Rock (DJ sound system).

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

9 Le Val Hamars

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



the 1st Potiron et Cie Festival takes place on Saturday October 28 from 10am to 11pm at the Potirons & Cie farm.

This event will be an opportunity for the general public to discover the farm and its products.

The following events will be organized

A farmers’ market showcasing organic products from the Suisse Normande region (ewe’s milk cheese, apple juice, meat, cow’s milk tomme, bread…).

There will also be plenty of fun activities for all ages:

Courg’Olympyques (outdoor activities for children),

Pumpkin carving for Halloween (in collaboration with the association herbe folles),

Storytelling for children,

Hiking,

Terrifying photo booth (in collaboration with the association herbes folles),

Food and refreshments will be available on site in the evening, with local products once again in the spotlight:

Grillades de la Ferme du Monfort,

Le vert festin food truck,

Homemade squash soups,

Special cuvée beer brewed by le coupe gorge,

Pancakes…

The event will close with a concert:

Electrik griot (reggae club)

I-Rock (DJ sound system)

el 1er Festival Potiron et Cie se celebra el sábado 28 de octubre de 10.00 a 23.00 horas en la granja Potirons & Cie.

Este evento será una oportunidad para que el público en general descubra la granja y sus productos.

Se organizarán los siguientes actos

Un mercado de agricultores para mostrar los productos ecológicos de la región de Suisse Normande (queso de leche de oveja, zumo de manzana, carne, queso de leche de vaca, pan, etc.).

También habrá muchas actividades lúdicas para todas las edades:

Courg’Olympyques (actividades al aire libre para niños),

Talla de calabazas para Halloween (en colaboración con la asociación herbe folles),

Cuentacuentos para niños,

Senderismo,

Fotomatón terrorífico (en colaboración con la asociación herbes folles),

Por la noche, habrá un servicio de catering y un bar con productos locales:

Carnes a la parrilla de la Ferme du Monfort,

Camión de comida Le vert festin,

Sopas de calabaza caseras,

Cerveza cuvée especial elaborada por la garganta cortada,

Crêpes…

El acto se clausurará con un concierto:

Electrik griot (club de reggae)

I-Rock (sistema de sonido DJ)

1. Festival Potiron & Cie findet am Samstag, den 28. Oktober von 10.00 bis 23.00 Uhr auf dem Bauernhof Potirons & Cie statt.

Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die Farm und ihre Produkte einem breiten Publikum vorzustellen.

Organisiert werden :

Ein Bauernmarkt, auf dem Bio-Produkte aus der Region Suisse Normande angeboten werden (Schafskäse, Apfelsaft, Fleisch, Kuhmilchkäse, Brot…).

Es wird auch eine Gelegenheit sein, sich mit zahlreichen Aktivitäten für alle Altersgruppen zu amüsieren :

Courg’Olympyques (Outdoor-Aktivitäten für Kinder),

Kürbisschnitzen für Halloween (in Zusammenarbeit mit dem Verein herbe folles),

Märchen für Kinder,

Wandern,

Gruseliger Fotoautomat (in Zusammenarbeit mit dem Verein herbes folles),

Für das leibliche Wohl ist gesorgt und am Abend gibt es einen Imbiss, bei dem wieder einmal lokale Produkte im Vordergrund stehen:

Grillspezialitäten von der Ferme du Monfort,

Foodtruck Le vert festin,

Hausgemachte Suppen, die mit Kürbissen gekocht werden,

Spezialcuvée-Bier, gebraut vom Halsabschneider,

Pfannkuchen

Die Veranstaltung wird mit einem Konzert abgeschlossen:

Electrik Griot (Reggae Club)

I-Rock (DJ Soundsystem)

