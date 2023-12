« Rivages » 9 La Canebière Marseille 1er Arrondissement, 31 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:30:00

fin : 2023-12-31

Cette année, L’étoile bleue vous reçoit au majestueux Palais de la Bourse de Marseille pour vous offrir une soirée inoubliable !.

Cette année, L’étoile bleue vous reçoit au majestueux Palais de la Bourse de Marseille pour vous offrir une soirée inoubliable !

Rivages : une revue éblouissante.

Nous vous faisons revivre les moments magiques de notre revue « Rivages », une odyssée visuelle et sonore qui vous transportera dans un monde de rêves. Les artistes du Cabaret Théâtre L’étoile bleue vous feront voyager à travers les époques et les émotions.



Une soirée inoubliable

Pour cette nuit exceptionnelle, nous avons prévu une expérience hors du commun. Profitez de délicieux cocktails, d’un buffet gastronomique, et d’une ambiance musicale envoûtante. La soirée débutera avec un spectacle éblouissant, suivi d’une piste de danse pour danser jusqu’au bout de la nuit.



Le compte à rebours final

La magie atteindra son apogée lorsque minuit sonnera. Soyez prêts pour le compte à rebours final alors que nous accueillerons la nouvelle année avec une surprise signée L’étoile bleue.



Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer le réveillon du 31 décembre avec L’étoile bleue. Les places sont limitées, alors réservez les vôtres dès maintenant !

EUR.

9 La Canebière Palais de la Bourse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Ville de Marseille