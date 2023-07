La Pyramide de Cormatin 9 La Bergerie du Bas Cormatin, 12 juillet 2023, Cormatin.

Cormatin,Saône-et-Loire

Site monumental et unique à visiter. Une œuvre sculpturale pharaonique, mythologique et pleine de symboles..

fin :

9 La Bergerie du Bas

Cormatin 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



A monumental and unique site to visit. A pharaonic, mythological and symbolic sculptural work.

Un lugar monumental y único para visitar. Una obra escultórica faraónica, mitológica y llena de símbolos.

Monumentale und einzigartige Stätte, die es zu besichtigen gilt. Ein pharaonisches, mythologisches und symbolträchtiges Skulpturenwerk.

