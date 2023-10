Halloween au Coeur d’Aspin 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan, 31 octobre 2023, Aspin-en-Lavedan.

Aspin-en-Lavedan,Hautes-Pyrénées

Le mardi 31 octobre 2023 à partir de 16h, le restaurant « Au cœur d’Aspin » se transforme en restaurant de l’horreur à l’occasion d’Halloween !

Goûter, concours de citrouilles, jeux, maquillages, défis, lots à gagner : une après-midi de frissons et de friandises exquises vous attend. N’oubliez pas votre déguisement !

Une animation organisée en partenariat avec Carole, Fanny et la mairie d’Aspin en Lavedan.

Entrée libre..

2023-10-31 16:00:00 fin : 2023-10-31 . .

9 impasse F Brenjot ASPIN-EN-LAVEDAN

Aspin-en-Lavedan 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Tuesday, October 31, 2023 from 4pm, the « Au c?ur d’Aspin » restaurant will be transformed into a horror restaurant for Halloween!

Snacks, pumpkin contests, games, face painting, challenges, prizes to be won: an afternoon of chills and exquisite treats awaits you. Don’t forget your costume!

Organized in partnership with Carole, Fanny and Aspin en Lavedan town council.

Free admission.

El martes 31 de octubre de 2023 a partir de las 16.00 horas, el restaurante « Au cœur d’Aspin » se transformará en un restaurante de terror para Halloween

Aperitivos, concursos de calabazas, juegos, pintacaras, desafíos y premios: le espera una tarde de emociones fuertes. ¡No olvide su disfraz!

Organizado en colaboración con Carole, Fanny y el ayuntamiento de Aspin en Lavedan.

Entrada gratuita.

Am Dienstag, den 31. Oktober 2023 ab 16 Uhr verwandelt sich das Restaurant « Au c?ur d’Aspin » anlässlich von Halloween in ein Gruselrestaurant!

Snacks, Kürbiswettbewerb, Spiele, Schminken, Herausforderungen, Preise zu gewinnen: Ein Nachmittag voller Gänsehaut und exquisiter Leckereien erwartet Sie. Vergessen Sie Ihre Verkleidung nicht!

Eine Animation, die in Zusammenarbeit mit Carole, Fanny und der Gemeindeverwaltung von Aspin en Lavedan organisiert wird.

Freier Eintritt.

