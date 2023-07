Master class et concert de flamenco au Coeur d’Aspin 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan, 22 juillet 2023, Aspin-en-Lavedan.

Aspin-en-Lavedan,Hautes-Pyrénées

Master et Class et concert au programme ce samedi 22 juillet 2023 au Coeur d’Aspin avec Jaume Francès.

Guitariste flamenco, étudiant en interprétation de guitare flamenca au Conservatoire de Barcelone avec le maestro Manuel Granados, Jaume a commencé depuis 2022 à se produire en direct en tant que professionnel lors de diverses représentations et événements sur Barcelone, pour des fêtes privées et dans des théâtres.

Rencontrer le maestro « Tomatito » lors d’une masterclass qu’il animait en 2021 à l’auditorium du Conservatoire del Liceo de Barcelone, et recevoir des encouragements et de la confiance de sa part l’ont décidé à se lancer dans les représentations professionnelles.

Membre du « Trio Tarsis » depuis 2022, trio de guitares flamencas qui aborde aussi un répertoire classique, dirigé sous la supervision de Manuel Granados, il a participé à de nombreux récitals dans des centres civiques de Barcelone qui ont été proposés, notamment dans le centre « El Dorado » (société flamenca de Barcelone). Une représentation au festival « Musiques de Méditerranée » a également été réalisée en Corse.

Jaume est animé par une grande passion pour le chant flamenco. Il accompagne plusieurs chanteurs locaux dans sa ville, lors de « juergas » (fêtes flamencas) et autres concerts qui sont autant de lieux où il met cet art en mouvement, et transmet cette passion !

Au programme de l’après-midi :

> Quelques techniques flamencas basiques de la main droite : rasgueo, arpèges, picado, pulgar, alzapúa, trémolo

> Compás des 3 palos basiques avec différents rythmes : Soleá, tientos, seguiriya, et les palos libres (fandango, taranta, granaina). Le compás du fandango de Huelva sera également abordé.

> 20h Concert / libre participation

Tarif de la Masterclass 80€/personne

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous..

2023-07-22 16:00:00 fin : 2023-07-22 . .

9 impasse F Brenjot ASPIN-EN-LAVEDAN

Aspin-en-Lavedan 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Master and Class and concert on the program this Saturday, July 22, 2023 at the Coeur d’Aspin with Jaume Francès.

A flamenco guitarist who studied flamenco guitar interpretation at the Barcelona Conservatory with maestro Manuel Granados, Jaume has been performing live as a professional since 2022 at various performances and events in Barcelona, for private parties and in theaters.

Meeting maestro « Tomatito » at a masterclass he led in 2021 at the auditorium of Barcelona’s Conservatoire del Liceo, and receiving encouragement and confidence from him, decided him to embark on professional performances.

A member of « Trio Tarsis » since 2022, a flamenco guitar trio that also tackles a classical repertoire, conducted under the supervision of Manuel Granados, he has taken part in numerous recitals in Barcelona civic centers that have been offered, notably in the « El Dorado » center (Barcelona’s flamenco society). He also performed at the « Musiques de Méditerranée » festival in Corsica.

Jaume is driven by a passion for flamenco singing. He accompanies a number of local singers in his hometown, at « juergas » (flamenco festivals) and other concerts, where he sets the art in motion, and passes on his passion!

Afternoon program:

> Some basic flamenco right-hand techniques: rasgueo, arpeggios, picado, pulgar, alzapúa, tremolo

> Compás of the 3 basic palos with different rhythms: Soleá, tientos, seguiriya, and the free palos (fandango, taranta, granaina). The Huelva fandango compás will also be covered.

> 8 pm Concert / free participation

Masterclass fee 80?/person

For information and reservations, please contact us.

Master and Class y concierto en el programa este sábado 22 de julio de 2023 en el Coeur d’Aspin con Jaume Francès.

Guitarrista flamenco que estudió interpretación de guitarra flamenca en el Conservatorio de Barcelona con el maestro Manuel Granados, Jaume empezó a actuar en directo como profesional en 2022 en diversos espectáculos y eventos en Barcelona, para fiestas privadas y en teatros.

Conocer al maestro ‘Tomatito’ en una masterclass que impartió en 2021 en el auditorio del Conservatorio del Liceo de Barcelona, y recibir de él ánimos y confianza, le decidió a empezar a actuar profesionalmente.

Miembro desde 2022 del « Trío Tarsis », trío de guitarra flamenca que también aborda un repertorio clásico, dirigido bajo la supervisión de Manuel Granados, ha participado en varios recitales en centros cívicos de Barcelona, entre los que destaca el centro « El Dorado » (sociedad flamenca de Barcelona). También actuó en el festival « Musiques de Méditerranée » en Córcega.

Jaume es un apasionado del cante flamenco. Acompaña a varios cantaores locales en su ciudad natal, actuando en juergas y otros conciertos donde pone en movimiento este arte, ¡y transmite su pasión!

En el programa de la tarde:

> Algunas técnicas básicas del flamenco para la mano derecha: rasgueo, arpegios, picado, pulgar, alzapúa, trémolo, etc

> Compás de los 3 palos básicos con diferentes ritmos: Soleá, tientos, seguiriya, y los palos libres (fandango, taranta, granaina). También se tratará el compás del fandango de Huelva.

> 20.00 h Concierto / entrada libre

Precio de la masterclass 80€/persona

Información y datos de reserva a continuación.

Master und Class und Konzert auf dem Programm an diesem Samstag, dem 22. Juli 2023, im Coeur d’Aspin mit Jaume Francès.

Flamencogitarrist, der am Konservatorium von Barcelona bei Maestro Manuel Granados Flamencogitarreninterpretation studierte. Seit 2022 tritt Jaume als Profi bei verschiedenen Auftritten und Veranstaltungen in Barcelona, bei Privatpartys und in Theatern live auf.

Die Begegnung mit Maestro « Tomatito » während einer Masterclass, die er 2021 im Auditorium des Conservatorio del Liceo in Barcelona leitete, und die Ermutigung und das Vertrauen, die er von ihm erhielt, gaben ihm den Ausschlag, sich an professionelle Auftritte zu wagen.

Seit 2022 ist er Mitglied des « Trio Tarsis », eines Flamenco-Gitarrentrios, das auch ein klassisches Repertoire behandelt und unter der Aufsicht von Manuel Granados geleitet wird. Er hat an zahlreichen Liederabenden in Bürgerzentren in Barcelona teilgenommen, die angeboten wurden, insbesondere im Zentrum « El Dorado » (Flamenco-Gesellschaft in Barcelona). Auch ein Auftritt beim Festival « Musiques de Méditerranée » auf Korsika wurde absolviert.

Jaume wird von einer großen Leidenschaft für den Flamencogesang angetrieben. Er begleitet mehrere lokale Sänger in seiner Stadt, bei « Juergas » (Flamencofesten) und anderen Konzerten, die allesamt Orte sind, an denen er diese Kunst in Bewegung setzt und diese Leidenschaft weitergibt!

Auf dem Nachmittagsprogramm :

> Einige grundlegende Flamencotechniken für die rechte Hand: Rasgueo, Arpeggio, Picado, Pulgar, Alzapúa, Tremolo

> Compás der drei grundlegenden Palos mit verschiedenen Rhythmen: Soleá, tientos, seguiriya, und die freien Palos (fandango, taranta, granaina). Der Compás des Fandango de Huelva wird ebenfalls behandelt.

> 20 Uhr Konzert / freie Teilnahme

Preis der Masterclass 80?/Person

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

