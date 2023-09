Soirée « tout en musique au Clos Mirande » 9 Impasse de Mirande Montagne, 28 septembre 2023, Montagne.

Montagne,Gironde

Soirée « tout en musique au Clos Mirande », le jeudi 28 septembre au Clos Mirande à Montagne,

Concert de Célia Bernard, auteur compositeur et interprète.

Une voix majeure à juste 21 ans, une émotion immense à partager !

N’hésitez pas à réserver votre dîner du 28 septembre..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . .

9 Impasse de Mirande Clos Mirande

Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An evening of music at Clos Mirande, Thursday September 28 at Clos Mirande in Montagne,

Concert by Célia Bernard, singer-songwriter.

A major voice at just 21 years of age, an immense emotion to share!

Don’t hesitate to book your dinner on September 28.

Una velada musical en Clos Mirande, el jueves 28 de septiembre en Clos Mirande en Montagne,

Concierto de Célia Bernard, cantautora.

Una voz importante con sólo 21 años, ¡una emoción inmensa para compartir!

No dude en reservar su cena del 28 de septiembre.

Abend « tout en musique au Clos Mirande » am Donnerstag, den 28. September im Clos Mirande in Montagne,

Konzert von Célia Bernard, Autorin, Komponistin und Interpretin.

Eine bedeutende Stimme mit gerade einmal 21 Jahren, eine immense Emotion, die es zu teilen gilt!

Zögern Sie nicht, Ihr Abendessen am 28. September zu reservieren.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Saint-Emilion