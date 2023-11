Marché de Noël 9 Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier, 17 décembre 2023, Saint-Gaultier.

Saint-Gaultier,Indre

Marché de Noël proposé par la commune de Saint-Gaultier..

Dimanche 2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

9 Impasse de la Plaine des Chézeaux

Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market organized by the commune of Saint-Gaultier.

Mercado de Navidad organizado por el municipio de Saint-Gaultier.

Weihnachtsmarkt, der von der Gemeinde Saint-Gaultier angeboten wird.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Vallée de la Creuse