Découverte d’un jeu de société 9 Grande Rue Saint-Paul-Trois-Châteaux, 30 septembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Vous découvrirez, en exclusivité, le tout nouveau jeu de société « Le Clan des Loups »..

2023-09-30 19:30:00 fin : 2023-09-30 21:00:00. EUR.

9 Grande Rue Magasin Coups de Coeur – Livres jeunesse et jeux de société

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



You’ll have the exclusive opportunity to discover the brand-new board game « Le Clan des Loups ».

Te presentamos en exclusiva el nuevo juego de mesa « Le Clan des Loups ».

Sie werden exklusiv das brandneue Brettspiel « Der Clan der Wölfe » kennen lernen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence