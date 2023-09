TABLE RONDE « ON MANGE QUOI DEMAIN? QUEL AVENIR POUR LE BIO? » 9 Grande Rue Reillon, 7 octobre 2023, Reillon.

Reillon,Meurthe-et-Moselle

Agriculteur, consommateur ou personne intéressée par le sujet, partagez vos ressentis autour de l’alimentation de demain et le devenir de l’agriculture bio.

En présence du Groupement des Agriculteurs Bio 54, Sophie LEHÉ (élue à la chambre d’agriculture 54) et Frédéric MAILLIOT, vice-président de la CCVP délégué à l’environnement et exploitant bio.

Gratuit, sur inscription au 03 83 72 02 91 ou par mail à accueil@ccvp.fr. Tout public

Samedi 2023-10-07 17:30:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. 0 EUR.

9 Grande Rue La Croisée Découverte

Reillon 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Farmers, consumers or anyone interested in the subject, share your thoughts on the food of tomorrow and the future of organic farming.

In the presence of the Groupement des Agriculteurs Bio 54, Sophie LEHÉ (elected member of the Chambre d?agriculture 54) and Frédéric MAILLIOT, CCVP vice-president for the environment and organic farmer.

Free, with registration on 03 83 72 02 91 or by e-mail at accueil@ccvp.fr

Agricultores, consumidores o cualquier persona interesada en el tema, comparta sus ideas sobre la alimentación del mañana y el futuro de la agricultura ecológica.

En presencia del Groupement des Agriculteurs Bio 54, Sophie LEHÉ (miembro electo de la Chambre d’agriculture 54) y Frédéric MAILLIOT, vicepresidente del CCVP para el medio ambiente y agricultor ecológico.

Gratuito, previa inscripción en el teléfono 03 83 72 02 91 o por correo electrónico a accueil@ccvp.fr

Landwirte, Verbraucher oder andere Interessierte können sich über die Ernährung von morgen und die Zukunft der Bio-Landwirtschaft austauschen.

In Anwesenheit des Verbands der Bio-Landwirte 54, Sophie LEHÉ (Abgeordnete der Landwirtschaftskammer 54) und Frédéric MAILLIOT, Vizepräsident der CCVP mit Zuständigkeit für die Umwelt und Bio-Landwirt.

Kostenlos, mit Anmeldung unter 03 83 72 02 91 oder per E-Mail an accueil@ccvp.fr

Mise à jour le 2023-09-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS