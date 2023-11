VERSION MANGIENNES 9 Grande rue Mangiennes, 24 mai 2024, Mangiennes.

Mangiennes,Meuse

Les rencontres Version Mangiennes sont construites autour des livres – de la poésie aux science humaines : des présentations, des conférences et des lectures par des auteurs et des comédiens sont proposées ; certaines lectures sont accompagnées par des musiciens. Des ateliers sont organisés spécifiquement à l’adresse des enfants afin de leur faire découvrir la fabrication d’un livre tout comme l’écriture et la lecture.. Tout public

Vendredi 2024-05-24 16:00:00 fin : 2024-05-26 . 0 EUR.

9 Grande rue

Mangiennes 55150 Meuse Grand Est



Version Mangiennes encounters are built around books – from poetry to the humanities: presentations, lectures and readings by authors and actors are offered; some readings are accompanied by musicians. Workshops are organized specifically for children, to introduce them to bookmaking, writing and reading.

Los actos de Version Mangiennes giran en torno al libro, desde la poesía hasta las humanidades: se ofrecen presentaciones, conferencias y lecturas de autores y actores; algunas lecturas van acompañadas de músicos. Se organizan talleres específicos para niños, con el fin de ayudarles a descubrir cómo se hacen, escriben y leen los libros.

Die Treffen von Version Mangiennes drehen sich um Bücher – von Poesie bis Geisteswissenschaften: Es werden Präsentationen, Vorträge und Lesungen von Autoren und Schauspielern angeboten; einige Lesungen werden von Musikern begleitet. Für Kinder gibt es spezielle Workshops, die ihnen die Herstellung eines Buches, das Schreiben und das Lesen näher bringen.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT DES PORTES DE VERDUN