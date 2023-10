Festival contes et rencontres : scène ouverte 9, Grande Rue Les Pilles, 9 novembre 2023, Les Pilles.

Les Pilles,Drôme

Vous avez un conte à dire, un poème, un texte à lire ou à slammer, une chanson… Vous êtes les bienvenu(e)(s)

De préférence RÉSERVER AU 06 08 65 66 90.

2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 . .

9, Grande Rue Café Associatif des Pilanthropes

Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Do you have a story to tell, a poem, a text to read or slam, a song? You’re more than welcome!

Preferably RESERVE AT 06 08 65 66 90

¿Tiene una historia que contar, un poema, un texto que leer o recitar, una canción? Será bienvenido

Preferiblemente RESERVA EN 06 08 65 66 90

Du hast eine Geschichte zu erzählen, ein Gedicht, einen Text zum Vorlesen, einen Slammer oder ein Lied? Sie sind herzlich willkommen!

Am besten RESERVIEREN SIE UNTER 06 08 65 66 90

