FESCHE WEIHNACHT – STADE ZEIT 9 Glacis du Château Bitche Catégories d’Évènement: Bitche

Moselle FESCHE WEIHNACHT – STADE ZEIT 9 Glacis du Château Bitche, 8 décembre 2023, Bitche. Bitche,Moselle Das Weihnachtskonzert von Fesch n’Rock

en première partie:

Aline Spach

Noesis 18h ouverture des portes. 19h30 programme

boissons et petite restauration sur place. Tout public

Vendredi 2023-12-08 19:30:00 fin : 2023-12-08 . 20 EUR.

9 Glacis du Château

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Das Weihnachtskonzert von Fesch n’Rock

as opening act:

Aline Spach

Noesis 6 p.m. doors open. 7:30pm program

drinks and snacks on site El concierto de Navidad de Fesch n’Rock

como telonera:

Aline Spach

Noesis 18.00 h Apertura de puertas 19h30 programa

bebidas y aperitivos in situ Das Weihnachtskonzert von Fesch n’Rock

im ersten Teil des Konzerts:

Aline Spach

Noesis 18 Uhr Öffnung der Türen. 19.30 Uhr Programm

getränke und kleine Snacks vor Ort Mise à jour le 2023-10-17 par OT DU PAYS DE BITCHE Détails Catégories d’Évènement: Bitche, Moselle Autres Lieu 9 Glacis du Château Adresse 9 Glacis du Château Ville Bitche Departement Moselle Lieu Ville 9 Glacis du Château Bitche latitude longitude 49.0507732633222;7.42650312638932

9 Glacis du Château Bitche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bitche/