Spectacle : La Légende de Souleima 9 Faubourg de Colmar Cernay, 1 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Dans la Bible, l’évocation des Mages est très modeste. Pour la période de l’Avent, ce spectacle propose une version originale qui ajoute aux Mages « historiques » non pas un 4ème homme, comme le font plusieurs contes, mais une femme !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

9 Faubourg de Colmar

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



In the Bible, the mention of the Magi is very modest. For the Advent season, this show proposes an original version that adds to the « historical » Magi not a 4th man, as many tales do, but a woman!

En la Biblia, los Reyes Magos son mencionados en términos muy modestos. Para el tiempo de Adviento, este espectáculo ofrece una versión original que añade a los Magos « históricos » no un 4º hombre, como ocurre en muchos cuentos, ¡sino una mujer!

In der Bibel werden die Heiligen Drei Könige nur sehr bescheiden erwähnt. Für die Adventszeit bietet dieses Theaterstück eine originelle Version, die den « historischen » Heiligen Drei Königen nicht, wie in vielen Erzählungen, einen vierten Mann hinzufügt, sondern eine Frau!

