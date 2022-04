9 ÈME RANDONNÉE VTT DES 3 TERROIRS Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

9 ÈME RANDONNÉE VTT DES 3 TERROIRS Saint-Chinian, 5 juin 2022, Saint-Chinian. 9 ÈME RANDONNÉE VTT DES 3 TERROIRS Saint-Chinian

2022-06-05 – 2022-06-05

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian A 8h30 : Randonnée VTT des 3 terroirs, avec le vélo-Club de St-Chinian, 4 départs de circuits VTT et 1 circuit pédestre, à partir de la Cave, apéritif offert à l’arrivée. Renseignements et inscriptions : www.veloclub-saintchinian.fr Randonnée VTT des 3 terroirs A 8h30 : Randonnée VTT des 3 terroirs, avec le vélo-Club de St-Chinian, 4 départs de circuits VTT et 1 circuit pédestre, à partir de la Cave, apéritif offert à l’arrivée. Renseignements et inscriptions : www.veloclub-saintchinian.fr Saint-Chinian

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Lieu Saint-Chinian Adresse Ville Saint-Chinian lieuville Saint-Chinian Departement Hérault

Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chinian/

9 ÈME RANDONNÉE VTT DES 3 TERROIRS Saint-Chinian 2022-06-05 was last modified: by 9 ÈME RANDONNÉE VTT DES 3 TERROIRS Saint-Chinian Saint-Chinian 5 juin 2022 Hérault Saint-Chinian

Saint-Chinian Hérault