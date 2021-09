Gignac Gignac Gignac, Lot 9 ème Randonnée des 3 Evêques Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Rendez-vous à la Salle des Fêtes à 9 h pour inscription et dépôt des desserts .

Départ de la rando à 9 h 30

Parcours (voir carte ci-dessous) : Salle des fêtes – Saint-Bonnet – La Bélonie – Le Bernardet – La Daudinerie – La Pierre des Trois Evêques.

Distance : 10,5 km – Dénivelé positif : 154 m

Le responsable de la randonnée est Jean-Pierre GAILLARD.

