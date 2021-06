Olivet MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Loiret, Olivet 9… créatrices MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

9… créatrices MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur, 29 juin 2021-29 juin 2021, Olivet. 9… créatrices

du mardi 29 juin au dimanche 4 juillet à MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur

9 créatrices exposent leurs nouvelles réalisations au Moulin de la Vapeur à Olivet (45160). Vous y trouverez du cartonnage, des bijoux en nacre et perles de Tahiti, de la peinture sur porcelaine, des chapeaux, le travail du bois, de la décoration, de la mosaïque… Ouvert du mardi 29 juin au vendredi 2 juillet tous les après-midi, les samedi 3 et dimanche 4 juillet toute la journée.

Entrée libre

Exposition artisanale de créatrices locales. MJC d’Olivet – Le Moulin de la Vapeur 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-29T14:00:00 2021-06-29T19:00:00;2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T14:00:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Étiquettes évènement : Autres Lieu MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Adresse 127 rue Marcel belot 45160 Olivet Ville Olivet lieuville MJC d'Olivet - Le Moulin de la Vapeur Olivet