LA SEMAINE DU DÉCLIC 9 Cours Gambetta Montpellier, 17 juin 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le but de cet événement de grande ampleur est de sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux environnementaux à travers tout le Languedoc-Roussillon (Hérault, Gard, Lozère, Aude, Pyrénées-Orientales).

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-25 . .

9 Cours Gambetta

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The aim of this large-scale event is to raise awareness of environmental issues throughout the Languedoc-Roussillon region (Hérault, Gard, Lozère, Aude, Pyrénées-Orientales)

El objetivo de este gran acontecimiento es sensibilizar a toda la región de Languedoc-Rosellón (Hérault, Gard, Lozère, Aude, Pirineos Orientales) sobre los problemas medioambientales

Ziel dieser Großveranstaltung ist es, in der gesamten Region Languedoc-Roussillon (Hérault, Gard, Lozère, Aude, Pyrénées-Orientales) möglichst viele Menschen für Umweltthemen zu sensibilisieren

Mise à jour le 2023-06-15 par OT MONTPELLIER