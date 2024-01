Kalika + Violet Indigo au Cargö 9 Cours Caffarelli Caen, samedi 27 janvier 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

L’Association Arts Attack ! est ravi de vous proposer ce plateau acidulé composé de Kalika et Violet Indigo.KALIKA

KALIKA débarque avec son pre­mier album « Adieu les monstres », dis­po­nible le 5 mai.

En guer­rière pop, elle recrée le chaos de son enfance, s’interroge sur le pas­sage au monde adulte, pour pou­voir mieux dire adieu aux monstres de son passé.

Auteure, com­po­si­teure, inter­prète, aux textes bruts empreints de grande chan­son fran­çaise, cette Cathe­rine Rin­ger des temps modernes affirme sur ce disque des sono­ri­tés pop à la pro­duc­tion léchée.VIOLET INDIGO

Vio­let Indi­go est une artiste fran­co-amé­ri­caine, par­ta­geant sa vie entre Paris et Rouen. Chan­teuse, com­po­si­trice, pro­duc­trice et DJ, sa musique est judi­cieu­se­ment agenre : ici, la dif­fé­rence est la norme. Insai­sis­sable camé­léon futu­riste entre Hip-Hop, Break­beat et Pop, Vio­let Indi­go tente ain­si de vous extir­per de la moro­si­té ambiante pour vous emme­ner, le temps d’un ins­tant, vers un ave­nir plus radieux.

Loin du cli­ché de la diva pop et seule sur scène, Vio­let Indi­go, accom­pa­gnée de ses pla­tines, nous trans­porte dans son uni­vers aus­si inclu­sif que per­son­nel. Tout peut être mélan­gé, tout en trou­vant sa place, c’est son pro­pos et celui de sa génération.

Source : Le Cargö

L’Association Arts Attack ! est ravi de vous proposer ce plateau acidulé composé de Kalika et Violet Indigo.KALIKA

KALIKA débarque avec son pre­mier album « Adieu les monstres », dis­po­nible le 5 mai.

En guer­rière pop, elle recrée le chaos de son enfance, s’interroge sur le pas­sage au monde adulte, pour pou­voir mieux dire adieu aux monstres de son passé.

Auteure, com­po­si­teure, inter­prète, aux textes bruts empreints de grande chan­son fran­çaise, cette Cathe­rine Rin­ger des temps modernes affirme sur ce disque des sono­ri­tés pop à la pro­duc­tion léchée.VIOLET INDIGO

Vio­let Indi­go est une artiste fran­co-amé­ri­caine, par­ta­geant sa vie entre Paris et Rouen. Chan­teuse, com­po­si­trice, pro­duc­trice et DJ, sa musique est judi­cieu­se­ment agenre : ici, la dif­fé­rence est la norme. Insai­sis­sable camé­léon futu­riste entre Hip-Hop, Break­beat et Pop, Vio­let Indi­go tente ain­si de vous extir­per de la moro­si­té ambiante pour vous emme­ner, le temps d’un ins­tant, vers un ave­nir plus radieux.

Loin du cli­ché de la diva pop et seule sur scène, Vio­let Indi­go, accom­pa­gnée de ses pla­tines, nous trans­porte dans son uni­vers aus­si inclu­sif que per­son­nel. Tout peut être mélan­gé, tout en trou­vant sa place, c’est son pro­pos et celui de sa génération.

Source : Le Cargö

.

9 Cours Caffarelli Le Cargö

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par OT Caen la Mer