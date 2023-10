New Kidz au Cargö 9 Cours Caffarelli Caen, 22 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’Association Arts Attack ! au travers de sa programmation jeune public Cargö Kiddö vous propose un concert résolument rock à partir de 6 ans.

Les NEW KIDZ n’ont de cesse de dif­fu­ser la bonne parole du rock auprès du jeune public, et de défendre ce pan de la culture, d’AC/DC à Jack White, en pas­sant par The Hives et Fuga­zi. Et c’est là où le groupe se dis­tingue : offrir de vrais concerts de rock (au niveau sonore adap­té), baguettes au poing et pied sur le retour, avec des textes intel­li­gibles à double lec­ture parents / enfants, que ces der­niers peuvent enfin s’ap­pro­prier pour scan­der leurs joies, leurs peurs, leurs envies, leurs colères, sur fond de riffs rugueux. Sur scène, l’in­te­rac­tion public / groupe est reine, cha­cun étant invi­té à chan­ter, dan­ser, sau­ter, headbanguer !.

2023-12-22 19:00:00

9 Cours Caffarelli Le Cargö

Caen 14000 Calvados Normandie



The Arts Attack! Association, through its Cargö Kiddö program for young audiences, presents a resolutely rock concert for ages 6 and up.

NEW KIDZ have never ceased to spread the word of rock to young audiences, and to defend this part of the culture, from AC/DC to Jack White, via The Hives and Fugazi. And that’s where the band sets itself apart: offering real rock concerts (at the right sound level), with drumsticks in hand and feet on the ground, with intelligible texts that can be read by both parents and children, who can finally make them their own and chant their joys, fears, desires and angers, against a backdrop of rough riffs. On stage, audience/group interaction is king, with everyone invited to sing, dance, jump and headbang!

La asociación Arts Attack!, a través de su programa Cargö Kiddö para el público joven, te trae un concierto decididamente rockero para mayores de 6 años.

NEW KIDZ nunca ha dejado de difundir el rock entre el público joven y de defender esta parte de nuestra cultura, desde AC/DC y Jack White hasta The Hives y Fugazi. Y ahí es donde destaca el grupo: ofreciendo auténticos conciertos de rock (con el nivel de sonido adecuado), con las baquetas en la mano y los pies en el suelo, con letras inteligibles que pueden leer tanto los padres como los hijos, que por fin pueden hacerlas suyas mientras corean sus alegrías, miedos, deseos y enfados, sobre un fondo de riffs ásperos. En el escenario, la interacción entre el público y el grupo es la reina, y todo el mundo está invitado a cantar, bailar, saltar y hacer headbang

Der Verein Arts Attack! bietet Ihnen im Rahmen seines Programms für junge Zuschauer Cargö Kiddö ein Rockkonzert für Kinder ab 6 Jahren.

Die NEW KIDZ hören nicht auf, die gute Nachricht des Rock unter dem jungen Publikum zu verbreiten und diesen Teil der Kultur zu verteidigen, von AC/DC über Jack White bis hin zu The Hives und Fugazi. Und das ist es, was die Gruppe auszeichnet: Sie bietet echte Rockkonzerte (mit angepasster Lautstärke), mit Stöcken in der Faust und einem Fuß auf dem Rückweg, mit verständlichen Texten, die von Eltern und Kindern gelesen werden können und die letztere sich endlich zu eigen machen können, um ihre Freuden, ihre Ängste, ihre Wünsche und ihre Wut zu rauen Riffs zu skandieren. Auf der Bühne steht die Interaktion zwischen Publikum und Band im Vordergrund, denn jeder ist eingeladen, mitzusingen, zu tanzen, zu springen und zu headbangen!

