LET’s Dance – 30 ans de Fiertés 9 Cours Caffarelli Caen, 8 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’Association Arts Attack ! est fière d’accueillir la soirée anniversaire de l’association LGBTQIA+ « Les Enfants Terribles – Caen » pour ses 30 ans d’existence (1993−2023).

Au cœur de la vie LGBTQIA+ en Nor­man­die, plus pré­ci­sé­ment dans le Cal­va­dos, l’as­so­cia­tion a été créée en 1993 (pion­nière à l’é­poque), pour les per­sonnes LGBT, aujourd’­hui LGBTQIA+.

Ses objec­tifs : faire sor­tir de la soli­tude, créer des liens autour d’ac­ti­vi­tés, avec de la bien­veillance et de la convivialité.

Les Enfants Ter­ribles orga­nisent des ren­dez-vous régu­liers, des évé­ne­ments publics où les gays, les les­biennes et autres iden­ti­tés de genre se côtoient en toute ami­tié. Iels par­ti­cipent aus­si aux mani­fes­ta­tions LGBTQIA+.

Leur longue expé­rience leur montre que l’As­so­cia­tion est utile en fai­sant œuvre de re-socia­li­sa­tion, lorsque certain·e·s se trouvent dans des situa­tions difficiles.

Aujourd’­hui, iels sou­haitent vous asso­cier à cet anni­ver­saire, pour le par­ta­ger de façon fes­tive, dans cette grande soi­rée LET’s Dance au Cargö !

Venez entre ami·e·s, en famille, vous êtes toustes les bienvenu·e·s !!

Source : Le Cargö.

9 Cours Caffarelli Le Cargö

Caen 14000 Calvados Normandie



The Association Arts Attack ! is proud to host the anniversary evening of the LGBTQIA+ association « Les Enfants Terribles ? Caen » for its 30th anniversary (1993?2023).

At the heart of LGBTQIA+ life in Normandy, more specifically in Calvados, the association was created in 1993 (a pioneer at the time), for LGBT people, now LGBTQIA+.

Its aims are to help people break out of their solitude, and to forge links around activities that are both friendly and caring.

Les Enfants Terribles organizes regular get-togethers, public events where gays, lesbians and other gender identities rub shoulders in friendship. They also take part in LGBTQIA+ events.

Their long experience shows them that the Association is useful in re-socializing people in difficult situations.

Today, they’d like to invite you to join them in celebrating this anniversary with a festive LET?s Dance at Cargö!

Come with friends or family, you’re all welcome!

Source : Le Cargö

Arts Attack ! se enorgullece de acoger la velada de aniversario de la asociación LGBTQIA+ Les Enfants Terribles ? Caen » con motivo de su 30º aniversario (1993?2023).

En el corazón de la vida LGBTQIA+ en Normandía, y más concretamente en Calvados, la asociación fue creada en 1993 (pionera en su momento), para las personas LGBT, ahora conocidas como LGBTQIA+.

Sus objetivos son ayudar a las personas a salir de su soledad y crear vínculos a través de actividades, de forma amistosa y solidaria.

Les Enfants Terribles organiza regularmente encuentros y actos públicos en los que gays, lesbianas y otras identidades de género pueden reunirse en amistad. También participan en actos LGBTQIA+.

Su larga experiencia les demuestra que la Asociación es útil para resocializar a personas en situaciones difíciles.

Hoy, quieren que te unas a ellos en la celebración de este aniversario, y que compartas las festividades en esta gran fiesta LET’s Dance en Cargö

Ven con amigos o en familia, ¡todos sois bienvenidos!

Fuente : Le Cargö

Der Verein Arts Attack! ist stolz darauf, Gastgeber der Jubiläumsparty des LGBTQIA+ Vereins « Les Enfants Terribles? Caen » anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens (1993?2023).

Der Verein, der im Herzen des LGBTQIA+ Lebens in der Normandie, genauer gesagt im Calvados, angesiedelt ist, wurde 1993 (damals ein Pionier) für LGBT-Personen, heute LGBTQIA+, gegründet.

Seine Ziele sind es, Menschen aus der Einsamkeit zu holen und durch Aktivitäten mit Wohlwollen und Geselligkeit Kontakte zu knüpfen.

Die Enfants Terribles organisieren regelmäßige Treffen und öffentliche Veranstaltungen, bei denen sich Schwule, Lesben und andere Geschlechtsidentitäten in aller Freundschaft begegnen. Sie nehmen auch an LGBTQIA+ Veranstaltungen teil.

Ihre langjährige Erfahrung zeigt ihnen, dass die Organisation nützlich ist, wenn es darum geht, Menschen in schwierigen Situationen zu re-sozialisieren.

Heute möchten sie Sie an diesem Jubiläum teilhaben lassen, um es mit Ihnen auf festliche Art und Weise zu feiern, bei der großen LET?s Dance Party im Cargö!

Kommen Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie, Sie sind alle herzlich willkommen!

Quelle: Der Cargö

