Le SCUIK + DJ Bluff au Cargö 9 Cours Caffarelli Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le SCUIK

Le SCUIK, qu’est ce que c’est ? Un groupe de 5 musi­ciens, une ani­ma­trice de feu, une liste de 180 mor­ceaux et… Vous ! Le temps d’une chan­son (ou plus) c’est vous le chanteur/la chan­teuse du groupe, dans des condi­tions live pro­fes­sion­nelles. Un karao­ké géant ouvert à tou·tes !DJ BLUFF

Pour finir la soi­rée sur le dan­ce­floor, DJ Bluff prend le contrôle des pla­tines avec un set for­cé­ment groovy !

Source : Le Cargö.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

9 Cours Caffarelli Le Cargö

Caen 14000 Calvados Normandie



SCUIK

What is SCUIK? A 5-piece band, a fiery hostess, a set list of 180 songs and? you! For the duration of a song (or more), you’re the band’s singer, in professional live conditions. A giant karaoke party open to all!

To round off the evening on the dancefloor, DJ Bluff takes control of the turntables with a groovy set!

Source : Le Cargö

El SCUIK

¿Qué es el SCUIK? Un grupo de 5 músicos, una azafata fogosa, una lista de 180 canciones y… ¡tú! Durante la duración de una canción (o más), usted es el cantante del grupo, en condiciones profesionales de directo. ¡Un karaoke gigante abierto a todos!

Para terminar la noche en la pista de baile, DJ Bluff se encargará de los platos con un set lleno de ritmo

Fuente: Le Cargö

Der SCUIK

Was ist Le SCUIK? Eine fünfköpfige Band, eine feurige Moderatorin, eine Liste mit 180 Songs und … Sie! Für die Dauer eines Liedes (oder mehr) sind Sie der Sänger/die Sängerin der Band, unter professionellen Live-Bedingungen. Ein riesiges Karaoke für alle!DJ BLUFF

Um den Abend auf dem Dancefloor ausklingen zu lassen, übernimmt DJ Bluff die Kontrolle über die Plattenteller mit einem groovy Set!

Quelle: Le Cargö

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité