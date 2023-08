Tukan en concert | Palma Festival 9 Cours Caffarelli Caen, 22 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Entre musique électronique et jazz, Tukan dévoile un son percutant au groove entêtant et au rythme enivrant qui ne demande qu’à être partagé avec le public. Piloté par quatre musiciens bruxellois, le groupe tisse le fil de ses influences, reprenant des artistes tels que Tortoise, BadBadNotGood ou Lone. S’inscrivant dans une démarche analogique, Tukan reprend les codes de la musique électronique et délivre sur scène une performance puissante..

2023-09-22 20:00:00 fin : 2023-09-22 . .

9 Cours Caffarelli Le Cargö

Caen 14000 Calvados Normandie



Somewhere between electronic music and jazz, Tukan unveils a percussive sound with a heady groove and intoxicating rhythm that just begs to be shared with the audience. Led by four musicians from Brussels, the band weaves together their influences, covering artists such as Tortoise, BadBadNotGood and Lone. Taking an analog approach, Tukan uses the codes of electronic music to deliver a powerful live performance.

A medio camino entre la música electrónica y el jazz, Tukan ofrece un sonido contundente con un groove embriagador y un ritmo embriagador que sólo espera ser compartido con el público. Liderada por cuatro músicos de Bruselas, la banda entrelaza sus influencias, versionando a artistas como Tortoise, BadBadNotGood y Lone. Con un enfoque analógico, Tukan utiliza los códigos de la música electrónica para ofrecer un potente directo.

Zwischen elektronischer Musik und Jazz entfaltet Tukan einen perkussiven Sound mit einem eingängigen Groove und einem berauschenden Rhythmus, der nur darauf wartet, mit dem Publikum geteilt zu werden. Die Band, die von vier Brüsseler Musikern angeführt wird, spinnt den Faden ihrer Einflüsse weiter und greift dabei auf Künstler wie Tortoise, BadBadNotGood oder Lone zurück. Tukan ist ein analoger Ansatz, der die Codes der elektronischen Musik aufgreift und eine kraftvolle Performance auf die Bühne bringt.

