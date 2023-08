Les Journées du Patrimoine au Cargö 9 Cours Caffarelli Caen, 16 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

À l’occasion des journées du Patrimoine, Arts Attack ! s’inscrit dans cette programmation en proposant des visites commentées du bâtiment et une soirée concert avec la release party du groupe 3pour100.Programme de la journée :Visites guidées du Cargö

Ren­dez-vous pour décou­vrir l’en­vers du décor !

14h-15h / 15h-16h / 16h-17h / 17h-18h

Ren­dez-vous à l’accueil du Cargö.Release party

3pour100 & Smalltunez

Ouvertue des portes du concert à 20h et début à 20h30

Source : Le Cargö.

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 22:30:00. .

9 Cours Caffarelli Le Cargö

Caen 14000 Calvados Normandie



On the occasion of the Journées du Patrimoine, Arts Attack ! is taking part in this program by offering guided tours of the building and an evening concert with the release party of the group 3pour100.Program for the day:Guided tours of Cargö

Take a look behind the scenes!

2pm-3pm / 3pm-4pm / 4pm-5pm / 5pm-6pm

Meet at Cargö reception.Release party

3pour100 & Smalltunez

Concert doors open at 8pm and start at 8:30pm

Source : Le Cargö

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, Arts Attack! participa en este programa con visitas guiadas al edificio y un concierto nocturno con la fiesta de presentación del grupo 3pour100.Programa del día:Visitas guiadas a Cargö

¡Eche un vistazo entre bastidores!

14.00 a 15.00 h / 15.00 a 16.00 h / 16.00 a 17.00 h / 17.00 a 18.00 h

Encuentro en la recepción de Cargö

3pour100 y Smalltunez

Apertura de puertas a las 20.00 h y comienzo del concierto a las 20.30 h

Fuente : Le Cargö

Anlässlich der Tage des Kulturerbes ist Arts Attack! Teil dieses Programms und bietet Führungen durch das Gebäude und einen Konzertabend mit der Release-Party der Gruppe 3pour100.Tagesprogramm:Führungen durch den Cargö

Treffen Sie sich, um hinter die Kulissen zu blicken!

14h-15h / 15h-16h / 16h-17h / 17h-18h

Treffpunkt am Empfang des Cargö.Release-Party

3für100 & Smalltunez

Öffnung der Konzerttüren um 20 Uhr und Beginn um 20:30 Uhr

Quelle: Le Cargö

