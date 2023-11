Marché de Noël de Peynier 9 Cours Albéric Laurent Peynier, 1 décembre 2023, Peynier.

Peynier,Bouches-du-Rhône

Cette année Peynier Fêtes a voulu recréer la magie de Noël dans le centre historique du village en proposant un authentique Marché de Noël à l’extérieur cours Alberic Laurent..

2023-12-03 13:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

9 Cours Albéric Laurent Peynier fêtes

Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, Peynier Fêtes wanted to recreate the magic of Christmas in the historic center of the village, with an authentic outdoor Christmas Market in the Cours Alberic Laurent.

Este año, Peynier Fêtes ha querido recrear la magia de la Navidad en el centro histórico del pueblo celebrando un auténtico mercado navideño al aire libre en el Cours Alberic Laurent.

Dieses Jahr wollte Peynier Fêtes den Weihnachtszauber im historischen Zentrum des Dorfes wiederherstellen, indem es einen authentischen Weihnachtsmarkt im Freien auf dem Cours Alberic Laurent veranstaltete.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence