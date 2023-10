HALLOWEEN PARTY 9 cour du mersch Thionville, 28 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Votre restaurant les Moulins Bleus vous assure une superbe soirée !

Pensez venir déguisé , et préparez vous à prendre peur en voyant Stéphanie et son équipe.

Réservation par téléphone obligatoire.. Tout public

Samedi 2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

9 cour du mersch

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Your restaurant Les Moulins Bleus guarantees a superb evening!

Don’t forget to come in costume, and get ready to be scared by Stéphanie and her team.

Reservations by phone required.

Su restaurante Les Moulins Bleus le garantiza una velada inolvidable

No olvide venir bien vestido y prepárese para pasar miedo con Stéphanie y su equipo.

Se requiere reserva por teléfono.

Ihr Restaurant Les Moulins Bleus garantiert Ihnen einen tollen Abend!

Denken Sie daran, verkleidet zu kommen, und bereiten Sie sich darauf vor, sich zu erschrecken, wenn Sie Stephanie und ihr Team sehen.

Telefonische Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME