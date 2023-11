Spectacle « Envolez moi » 9 chemin Les Bêches Isserpent, 20 décembre 2023, Isserpent.

Isserpent,Allier

Ce tout nouveau spectacle vous emmènera dans un univers humoristique et féérique, où chevaux et artistes rivalisent de panache pour vous divertir. Vous aurez 1h15 de bonheur à la fin de laquelle chacun sortira émerveillé et les yeux plein d’étoiles..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

9 chemin Les Bêches Sous chapiteau chauffé

Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



New show will take you into a humorous and magical universe, where horses and artists compete in panache to entertain you.

You will have 1h15 of happiness at the end of which everyone will come out amazed and their eyes full of stars.

Este nuevo espectáculo le llevará a un mundo humorístico y mágico, donde caballos y artistas compiten con garbo para entretenerle. Al final de la 1 hora y 15 minutos, todos saldrán del espectáculo asombrados y con los ojos llenos de estrellas.

Diese brandneue Show entführt Sie in eine humorvolle und märchenhafte Welt, in der Pferde und Artisten mit viel Elan um Ihre Gunst buhlen. Sie werden eine Stunde und 15 Minuten voller Glück haben, an deren Ende jeder mit einem Staunen und Augen voller Sterne herauskommt.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse