Marche Gourmande 9 chemin des Imblines Couvrot, 30 septembre 2023, Couvrot.

Couvrot,Marne

Dégustation, champagne Bourcier, restauration. Départ de 16h à 17h30. Sur réservation. Buvette et restauration à l’arrivée. Bar à huîtres du Tréport..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 20:00:00. .

9 chemin des Imblines Champagne Bourcier

Couvrot 51300 Marne Grand Est



Tasting, Bourcier champagne, catering. Departure from 4pm to 5:30pm. Reservations required. Refreshments and food on arrival. Le Tréport oyster bar.

Degustación, champán Bourcier, catering. Salida de 16.00 a 17.30 h. Reserva obligatoria. Refrescos y comida a la llegada. Bar de ostras Le Tréport.

Verkostung, Bourcier-Champagner, Verpflegung. Abfahrt von 16:00 bis 17:30 Uhr. Nur mit vorheriger Reservierung. Getränke und Verpflegung bei der Ankunft. Austernbar in Le Tréport.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne