La magie de Noel s’invite dans la chocolaterie 9 chemin des Bérangers Beaufort-sur-Gervanne, 25 novembre 2023, Beaufort-sur-Gervanne.

Beaufort-sur-Gervanne,Drôme

Vivez la magie de Noël dans une chocolaterie, visite du Père Noël, plat finlandais, vin et chocolat chaud, crêpes et cookies.

2023-11-25 fin : 2023-12-16 . .

9 chemin des Bérangers La Frigoulette

Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Experience the magic of Christmas in a chocolate factory, with a visit from Santa Claus, Finnish dishes, wine and hot chocolate, pancakes and cookies

Viva la magia de la Navidad en una fábrica de chocolate, con la visita de Papá Noel, platos finlandeses, vino y chocolate caliente, tortitas y galletas..

Erleben Sie den Weihnachtszauber in einer Schokoladenfabrik, Besuch des Weihnachtsmanns, finnisches Gericht, Wein und heiße Schokolade, Crêpes und Kekse

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme du Val de Drôme