BRUNCH DOMINICAL AUX JARDINS DE L’ANJOU 9 chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire, 10 septembre 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Un brunch en famille ou entre amis à quelques kilomètres de la Loire ça vous tente? Rendez-vous aux Jardins de l’Anjou chaque 2eme dimanche du mois durant toute l’année..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 13:00:00. EUR.

9 chemin de Vaujou La Pommeraye

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Would you like to have a brunch with your family or friends a few kilometers from the Loire? Rendezvous at the Jardins de l’Anjou every 2nd Sunday of the month throughout the year.

¿Desea tomar el brunch con su familia o amigos a pocos kilómetros del Loira? Visite los Jardins de l’Anjou cada segundo domingo de mes durante todo el año.

Wie wäre es mit einem Brunch mit der Familie oder Freunden nur wenige Kilometer von der Loire entfernt? Dann besuchen Sie das ganze Jahr über jeden zweiten Sonntag im Monat die Jardins de l’Anjou.

