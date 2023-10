Ateliers et stages de peinture pour enfants – DES COULEURS ET DES FORMES 9 Chemin de la Forge Trouville-sur-Mer, 27 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

L’artiste, Josépha Poulain, vous accueillera dans un lieu charmant situé sur les hauteurs de la ville. Ouverts aux débutants comme aux confirmés, vous développerez votre fibre artistique.

> DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 OCTOBRE

Stage de peinture à l’huile autour d’un thème commun pour les adultes. Soit 3 journées complètes de 10 h à 17 h ou 3 demi-journées de 14 h à 17 h.

> LUNDI 30 OCTOBRE

De 14 h à 17 h. Stage de peinture acrylique, enfants à partir de 7 ans.

> MARDI 31 OCTOBRE

De 14 h à 17 h. Stage de peinture acrylique, enfants à partir de 7 ans.

Rés. : 06 22 64 38 53.

Tarifs entre 25 € et 90 €, en supplément de l’adhésion annuelle à 20 €..

2023-10-27 fin : 2023-10-29 . .

9 Chemin de la Forge

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The artist, Josépha Poulain, will welcome you in a charming setting high above the town. Open to beginners and advanced alike, you’ll develop your artistic fibre.

> FRIDAY OCTOBER 27 TO SUNDAY OCTOBER 29

Oil painting workshop on a common theme for adults. 3 full days from 10 a.m. to 5 p.m. or 3 half-days from 2 p.m. to 5 p.m.

> MONDAY OCTOBER 30

2 pm to 5 pm. Acrylic painting workshop for children aged 7 and over.

> TUESDAY, OCTOBER 31

2 pm to 5 pm. Acrylic painting workshop, children aged 7 and over.

Booking: 06 22 64 38 53.

Prices from ? 25 to ? 90, in addition to annual membership of ? 20.

El artista, Josépha Poulain, estará encantado de recibirle en un lugar encantador situado en las colinas que dominan la ciudad. Abierto tanto a principiantes como a artistas experimentados, podrá desarrollar su talento artístico.

> DEL VIERNES 27 AL DOMINGO 29 DE OCTUBRE

Curso de pintura al óleo sobre un tema común para adultos. 3 días completos de 10:00 a 17:00 o 3 medias jornadas de 14:00 a 17:00.

> DEL LUNES 30 DE OCTUBRE

De 14:00 a 17:00 h. Curso de pintura acrílica, niños a partir de 7 años.

> MARTES 31 DE OCTUBRE

De 14.00 a 17.00 h. Taller de pintura acrílica, a partir de 7 años.

Reservas: 06 22 64 38 53.

Precios entre 25 y 90 euros, además del abono anual de 20 euros.

Die Künstlerin, Josépha Poulain, empfängt Sie an einem charmanten Ort, der auf den Anhöhen der Stadt liegt. Offen für Anfänger und Fortgeschrittene, werden Sie hier Ihre künstlerische Ader entwickeln.

> FREITAG, 27. BIS SONNTAG, 29. OKTOBER

Praktikum in Ölmalerei rund um ein gemeinsames Thema für Erwachsene. Entweder 3 ganze Tage von 10 bis 17 Uhr oder 3 halbe Tage von 14 bis 17 Uhr.

> MONTAG, 30. OKTOBER

14.00 bis 17.00 Uhr. Acrylmalkurs für Kinder ab 7 Jahren.

> DIENSTAG, 31. OKTOBER

Von 14 bis 17 Uhr. Kurs für Acrylmalerei, Kinder ab 7 Jahren.

Res.: 06 22 64 38 53.

Preise zwischen 25 ? und 90 ?, zusätzlich zur Jahresmitgliedschaft von 20 ?

Mise à jour le 2023-10-04 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité