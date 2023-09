Ateliers et stages de peinture – DES COULEURS ET DES FORMES 9 Chemin de la Forge Trouville-sur-Mer, 2 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

L’artiste, Josépha Poulain, vous accueillera dans un lieu charmant situé sur les hauteurs de la ville. Ouverts aux débutants comme aux confirmés, vous développerez votre fibre artistique.

Les 2, 9, 16 et 23 octobre : cours de dessin à 10 h, cours de peinture à 14 h.

Les 3, 10, 17 et 24 octobre : cours toutes techniques à 14 h.

Les 6, 13, 20 et 27 novembre : cours de dessin à 10 h, cours de peinture à 14 h.

Les 7, 14, 21 et 28 novembre : cours toutes techniques à 14 h.

Les 4 et 11 décembre : cours de dessin à 10 h, cours de peinture à 14 h.

Les 5 et 12 décembre : cours toutes techniques à 14 h.

Tarifs entre 25 € et 90 €, en supplément de l’adhésion annuelle à 20 €.

Tél. : 06 22 64 38 53..

9 Chemin de la Forge

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The artist, Josépha Poulain, will welcome you in a charming place located on the heights of the city. Open to beginners as well as experienced artists, you will develop your artistic fiber.

Monday classes: drawing from 10 am to 1 pm and painting from 2 pm to 5 pm.

Tuesday classes: all techniques from 2 to 5 pm.

Prices between 25 ? and 90 ?, in addition to the annual membership at 20 ?.

Information and registration : 02 31 98 02 55

El artista, Josépha Poulain, estará encantado de recibirle en un lugar encantador situado en las colinas que dominan la ciudad. Abierto tanto a principiantes como a artistas experimentados, podrá desarrollar su talento artístico.

2, 9, 16 y 23 de octubre: clases de dibujo a las 10 h, clases de pintura a las 14 h.

3, 10, 17 y 24 de octubre: todas las técnicas a las 14 h.

6, 13, 20 y 27 de noviembre: clase de dibujo a las 10 h, clase de pintura a las 14 h.

7, 14, 21 y 28 de noviembre: todas las técnicas a las 14.00 h.

4 y 11 de diciembre: clase de dibujo a las 10 h, clase de pintura a las 14 h.

5 y 12 de diciembre: todas las técnicas a las 14 h.

Precios de 25 a 90 euros, además de la cuota anual de socio de 20 euros.

Teléfono: 06 22 64 38 53.

Die Künstlerin, Josépha Poulain, empfängt Sie an einem charmanten Ort, der sich auf den Höhen der Stadt befindet. Offen für Anfänger und Fortgeschrittene, werden Sie hier Ihre künstlerische Ader entwickeln.

Am 2., 9., 16. und 23. Oktober: Zeichenkurs um 10 Uhr, Malkurs um 14 Uhr.

Am 3., 10., 17. und 24. Oktober: Kurs für alle Techniken um 14 Uhr.

6., 13., 20. und 27. November: Zeichenkurs um 10 Uhr, Malkurs um 14 Uhr.

Am 7., 14., 21. und 28. November: Kurs für alle Techniken um 14 Uhr.

4. und 11. Dezember: Zeichenkurs um 10 Uhr, Malkurs um 14 Uhr.

Am 5. und 12. Dezember: Kurs für alle Techniken um 14 Uhr.

Preise zwischen 25 ? und 90 ?, zusätzlich zur Jahresmitgliedschaft von 20 ?

Tel.: 06 22 64 38 53.

