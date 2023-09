Association Funambulle : Découverte des plantes sauvages 9 Chemin de Cublaise Les Villettes, 24 septembre 2023, Les Villettes.

Les Villettes,Haute-Loire

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles aux jardins de l’association « Funambulle » avec Charlie Braesch .Cette sortie sera l’occasion d’aller à la rencontre de quelques plantes sauvages comestibles, que l’on foule trop souvent sous nos pieds.

2023-09-24 15:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

9 Chemin de Cublaise

Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover edible wild plants in the gardens of the « Funambulle » association with Charlie Braesch. This outing will be an opportunity to meet some edible wild plants, which are too often trodden underfoot

Una salida para descubrir plantas silvestres comestibles en los jardines de la asociación « Funambulle » con Charlie Braesch. Esta salida será la ocasión de conocer algunas plantas silvestres comestibles, demasiado a menudo pisoteadas

Ausflug zur Entdeckung essbarer Wildpflanzen in den Gärten des Vereins « Funambulle » mit Charlie Braesch. Dieser Ausflug bietet die Gelegenheit, einige essbare Wildpflanzen zu entdecken, die wir nur allzu oft unter unseren Füßen zertreten

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron