Découverte sentier Biodiversité 9 chemin de cublaise Les Villettes, 21 août 2023, Les Villettes.

Les Villettes,Haute-Loire

Dans le jardin de l’association Funambulle. Venez découvrir la biodiversité d’un jardin et apprendre à la préserver. Déambulation et jeux dans le jardin. Sur réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-21 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-21 12:00:00. .

9 chemin de cublaise

Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the garden of the Funambulle association. Come and discover the biodiversity of a garden and learn how to preserve it. Walk and play in the garden. Bookings required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

En el jardín de la asociación Funambulle. Ven a descubrir la biodiversidad de un jardín y aprende a conservarla. Pasee y juegue en el jardín. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Im Garten des Vereins Funambulle. Entdecken Sie die biologische Vielfalt eines Gartens und lernen Sie, sie zu schützen. Wanderung und Spiele im Garten. Mit Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron