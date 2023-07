Association Funambulle : journée porte ouverte 9 Chemin de Cublaise Les Villettes, 9 juillet 2023, Les Villettes.

Les Villettes,Haute-Loire

L’association Funambulle vous ouvre ses portes. Venez découvrir le jardin. Atelier fabrication et vente de nichoir, conte, jeux et petite restauration. Toute la journée.

2023-07-09 10:00:00 fin : 2023-07-09 19:00:00. .

9 Chemin de Cublaise

Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Funambulle association opens its doors to you. Come and discover the garden. Birdhouse-making and sales workshop, storytelling, games and snacks. All day long

La asociación Funambulle le abre sus puertas. Ven a descubrir el jardín. Taller de fabricación y venta de casitas de pájaros, cuentacuentos, juegos y merienda. Durante todo el día

Der Verein Funambulle öffnet seine Türen für Sie. Kommen Sie und entdecken Sie den Garten. Atelier zur Herstellung und zum Verkauf von Nistkästen, Märchen, Spiele und kleine Snacks. Den ganzen Tag

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron