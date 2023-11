Dédicaces à la Maison de la Presse 9 Boulevard Emile Loubet Fuveau, 2 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Quatre auteurs français seront en dédicaces sur Fuveau et vous présenteront leurs derniers ouvrages! Une bonne idée de cadeau pour Noël; un livre dédicacé par son auteur…..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 . .

9 Boulevard Emile Loubet La Maison de la Presse – Chrysalivres

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Four French authors will be signing their latest works in Fuveau! A great Christmas gift idea: a book signed by its author….

¡Cuatro autores franceses firmarán sus libros en Fuveau! Una buena idea como regalo de Navidad: un libro firmado por su autor….

Vier französische Autoren werden in Fuveau ihre neuesten Werke signieren und Ihnen vorstellen! Eine gute Geschenkidee für Weihnachten: ein vom Autor signiertes Buch….

