Fabrication de boule de Noël 9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize, 13 décembre 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13 14:00:00

fin : 2023-12-13 16:00:00

Rejoignez-nous le mercredi 13 décembre à la médiathèque pour fabriquez votre propre boule de Noël avec des matériaux colorés et festifs ! C’est une activité parfaite pour laisser libre cours à votre créativité tout en plongeant dans l’esprit magique des fêtes..

9 Boulevard des Alliés

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



