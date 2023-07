Les soirées du Bérive 9 Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains, 1 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

C’est avec un grand plaisir que l’Andérinis vous annonce la reprise estivale des Vendredis du Bérive !

Delta Groove –

L’occasion de (re)découvrir notre sélection de cocktails signature et virgin ainsi que notre carte de snacking à partager entre amis ou en famille.

Hôtel Boutique L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Réservation conseillée, la direction se réserve le droit d’entrée..

Andérinis is delighted to announce the summer resumption of Vendredis du Bérive!

Delta Groove –

An opportunity to (re)discover our selection of signature and virgin cocktails, as well as our snack menu to share with friends and family.

Hôtel Boutique L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Reservations recommended, as management reserves the right of entry.

¡Los Andérinis se complacen en anunciar la reanudación estival de Vendredis du Bérive!

Delta Groove –

Una oportunidad para (re)descubrir nuestra selección de cócteles de autor y vírgenes, así como nuestra carta de aperitivos para compartir con amigos o en familia.

Hôtel Boutique L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Se recomienda reservar, la dirección se reserva el derecho de entrada.

Mit großer Freude kündigt das Andérinis die sommerliche Wiederaufnahme der Vendredis du Bérive an!

Delta Groove –

Die Gelegenheit, unsere Auswahl an Signature- und Virgin-Cocktails sowie unsere Snackkarte (wieder) zu entdecken, die Sie mit Freunden oder der Familie teilen können.

Boutique-Hotel L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Reservierung empfohlen, die Direktion behält sich das Recht auf Einlass vor.

