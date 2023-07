Les soirées du Bérive 9 Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains, 11 août 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

C’est avec un grand plaisir que l’Andérinis vous annonce la reprise estivale des Vendredis du Bérive !

Mister Mich et Adrian

L’occasion de (re)découvrir notre sélection de cocktails signature et virgin ainsi que notre carte de snacking à partager entre amis ou en famille.

Hôtel Boutique L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Réservation conseillée, la direction se réserve le droit d’entrée..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

9 Boulevard de la Plage L’Anderenis Boutique Hôtel

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Andérinis is delighted to announce the summer resumption of Vendredis du Bérive!

Mister Mich and Adrian

An opportunity to (re)discover our selection of signature and virgin cocktails, as well as our snack menu to share with friends and family.

Hôtel Boutique L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Reservations recommended, as management reserves the right of entry.

¡Andérinis se complace en anunciar la reanudación estival de Vendredis du Bérive!

Mister Mich y Adrian

Una oportunidad para (re)descubrir nuestra selección de cócteles de autor y vírgenes, así como nuestra carta de aperitivos para compartir con amigos o en familia.

Hôtel Boutique L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Se recomienda reservar, la dirección se reserva el derecho de entrada.

Mit großer Freude kündigt das Andérinis die sommerliche Wiederaufnahme der Vendredis du Bérive an!

Mister Mich und Adrian

Die Gelegenheit, unsere Auswahl an Signature- und Virgin-Cocktails sowie unsere Snackkarte (wieder) zu entdecken, die Sie mit Freunden oder der Familie teilen können.

Boutique-Hotel L’Andérinis, 9, boulevard de la plage

*Reservierung empfohlen, die Direktion behält sich das Recht auf Einlass vor.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Andernos-les-Bains