Avant-Première : L'INNOCENCE
9 Boulevard d'Alsace
Valence

26 décembre 2023, Valence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 20:30:00

fin : 2023-12-26 22:35:00 Avant-Première L’INNOCENCE

de Hirokazu Kore-eda – Japon – 2023 – 2h06 – VOSTFR – Le Pacte

Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

9 Boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

