Séance spéciale : musique et cinéma AUTOUR DE MINUIT 9 boulevard d’Alsace Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Séance spéciale : musique et cinéma AUTOUR DE MINUIT 9 boulevard d’Alsace Valence, 1 décembre 2023, Valence. Valence,Drôme Séance spéciale : musique et cinéma AUTOUR DE MINUIT de Bertrand Tavernier – USA, France – 2023 – 1h20 – VF.

2023-12-20 17:45:00 fin : 2023-12-20 19:10:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



AUTOUR DE MINUIT by Bertrand Tavernier – USA, France – 2023 – 1h20 – VF
Proyección especial: música y cine AUTOUR DE MINUIT de Bertrand Tavernier – EE.UU., Francia – 2023 – 1h20 – VF
Sondervorstellung: Musik und Kino AUTOUR DE MINUIT von Bertrand Tavernier – USA, Frankreich – 2023 – 1h20 – VF

