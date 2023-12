Ciné-goûter : SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR (en présence du réalisateur Benoît Chieux) 9 boulevard d’Alsace Valence, 17 décembre 2023 15:45, Valence.

Valence,Drôme

Ciné-goûter : Sirocco et le royaume des courants d’air en présence du réalisateur Benoît Chieux – Dimanche 17 décembre à 15h45 – Séance suivie d’un goûter en partenariat avec Biocoop – Tarif unique : 6€ – Prévente à l’accueil ou sur notre site internet..

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ciné-goûter : Sirocco et le royaume des courants d’air with director Benoît Chieux – Sunday December 17 at 3:45pm – Screening followed by a snack in partnership with Biocoop – Price: 6? – Pre-sale at reception or on our website.

Aperitivo de cine: Sirocco et le royaume des courants d’air con el director Benoît Chieux – Domingo 17 de diciembre a las 15.45 h – Proyección seguida de un aperitivo en colaboración con Biocoop – Precio: 6? – Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

Ciné-goûter: Sirocco et le royaume des courants d’air in Anwesenheit des Regisseurs Benoît Chieux – Sonntag, 17. Dezember um 15:45 Uhr – Anschließend gibt es einen Imbiss in Zusammenarbeit mit Biocoop – Einheitspreis: 6? – Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

