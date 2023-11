Cinét-débat We Want Sex Equality en partenariat avec le Parti Communiste Français et Femmes en Luth. 9 boulevard d’Alsace Valence, 10 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ciné-débat We Want Sex Equality – « Égalité femme-homme où en est-on ? » en partenariat avec le Parti Communiste Français et Femmes en Luth. – Prévente à l’accueil ou sur notre site internet. – Tarif unique 5€..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 12:45:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We Want Sex Equality film-debate – « Égalité femme-homme où en est-on? » in partnership with the Parti Communiste Français and Femmes en Luth. – Pre-sale at reception or on our website. – Single price 5?

Ciné-débat We Want Sex Equality – « Égalité femme-homme où en est-on? » en colaboración con el Parti Communiste Français y Femmes en Luth. – Venta anticipada en recepción o en nuestra página web. – Precio de la entrada individual: 5?

Filmdebatte We Want Sex Equality – « Gleichberechtigung von Frau und Mann – wo stehen wir? » in Partnerschaft mit der Kommunistischen Partei Frankreichs und Femmes en Luth. – Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Internetseite. – Einheitspreis 5?

Mise à jour le 2023-11-21 par Valence Romans Tourisme