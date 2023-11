Rencontres Montagnes et Sciences 9 boulevard d’Alsace Valence, 7 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ensemble de Courts-métrages : CŒUR DE GLACE – ENQUÊTE CLIMATIQUE AU GROENLAND / OPÉRATION REINE DES ALPES / AU CŒUR D’UNE CRISE VOLCANIQUE EN ISLANDE / SPY TO FLY

Réservations sur le site https://www.montagnes-sciences.fr/valence/.

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 22:45:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Set of short films: C?UR DE GLACE – ENQUÊTE CLIMATIQUE AU GROENLAND / OPÉRATION REINE DES ALPES / AU C?UR D?UNE CRISE VOLCANIQUE EN ISLANDE / SPY TO FLY

For reservations, visit https://www.montagnes-sciences.fr/valence/

Conjunto de cortometrajes: C’UR DE GLACE – ENQUÊTE CLIMATIQUE AU GROENLAND / OPÉRATION REINE DES ALPES / AU C’UR D’UNE CRISE VOLCANIQUE EN ISLANDE / SPY TO FLY

Para reservas, visite https://www.montagnes-sciences.fr/valence/

Kurzfilme: C?UR DE GLACE – KLIMAUNTERSUCHUNG IN GROENLAND / OPERATION ALPENKÖNIGIN / IN DEM KERN DER VOLKANKRISE IN ISLAND / SPY TO FLY

Reservierungen unter https://www.montagnes-sciences.fr/valence/

