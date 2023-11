Avant-première « Sirocco et le royaume des courants d’air » 9 boulevard d’Alsace Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Avant-première en présence du réalisateur Benoît Chieux et de l’équipe du film. Séance suivie d’un échange avec le réalisateur et d’un buffet. La Librairie La Licorne proposera des albums du film dédicacés par le réalisateur..

2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 20:30:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Preview with director Benoît Chieux and film crew. Followed by a discussion with the director and a buffet. La Licorne bookshop will be selling albums from the film, signed by the director.

Preestreno en presencia del director Benoît Chieux y del equipo de la película. La proyección irá seguida de un coloquio con el director y un bufé. La Librairie La Licorne pondrá a la venta álbumes de la película firmados por el director.

Vorpremiere in Anwesenheit des Regisseurs Benoît Chieux und des Filmteams. Anschließend findet ein Austausch mit dem Regisseur und ein Buffet statt. Die Buchhandlung La Licorne wird vom Regisseur signierte Alben zum Film anbieten.

