Ciné-débat : Gisèle Halimi, la cause des femmes 9 boulevard d’Alsace Valence, 28 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Film suivi d’une conférence animée par Jean-Yves Le Naour, historien et co-auteur du film. Ouvrages dédicacés de M. Le Naour, proposés par la librairie L’Oiseau Siffleur. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet..

2023-11-28 20:00:00 fin : 2023-11-28 22:30:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Film followed by a talk by Jean-Yves Le Naour, historian and co-author of the film. Signed books by Mr. Le Naour, offered by the L?Oiseau Siffleur bookshop. Pre-sale at reception or on our website.

Película seguida de una charla a cargo de Jean-Yves Le Naour, historiador y coautor de la película. Libros firmados por el Sr. Le Naour, ofrecidos por la librería L’Oiseau Siffleur. Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

Film mit anschließender Konferenz unter der Leitung von Jean-Yves Le Naour, Historiker und Co-Autor des Films. Signierte Bücher von Herrn Le Naour, angeboten von der Buchhandlung L’Oiseau Siffleur. Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

